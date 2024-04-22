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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по иску гр. с. Монастырщенки Придаченской волости Проняева Андрея Михайловича к Проняевой Александре Алексеевне о разделе имущества. 1922 г. // Гос. архив Воронежско Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
220Монастырщенка (Монастыршинка, Новоклементьевка), слоб. каз.при р. Воронеже.56177524608Церковь православная.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
70. Монастырщенка (Ново-Клементьевка, Старо-Клементьевка, Верхне-Клементьевка), слобода бывшая государственная, при реке Воронеже, дворов 202, жителей 1246, церковь право Показать все
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Монастырщенка711слободаМонастырщен.2531405