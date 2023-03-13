станица Алексеевская, Алексеевский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019) — Familio

Алексеевская

Алексеевский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
станица
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Волгоградской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Земля Донского войска, Хоперский округ
2280Алексеевская, станица казачья.при р. Бузулуке.60321769796Церковь православная 1. Приходское училище. Почтовая станция.

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Донского войска область, Хоперский округ, Алексеевская станица
станица Алексеевская231546385161226336133396700сведений нет

Список населённых мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Хоперский округ, Алексеевская станица
92Алексеевская станица, при реке Бузулуке4209760147515Ст. пр., хут. пр. почт.-тел. отд. окр. земск. больн., ветерин. вр. 3 уч., 1 церковь, город. уч., приходское училище, церк.- прих. школа48069

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область, Алексеевский район
12840Алексеевскаястаница50°17,0' с.ш.42°12,0' в.д.M-38-061

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Волгоградская область, Алексеевский муниципальный район, Алексеевское сельское поселение
18602405101ст-ца Алексеевскаястаница

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