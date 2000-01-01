слобода Богословская, Данковский уезд, Рязанская губерния (на 1906) — Familio

Богословская

Данковский уезд, Рязанская губерния (на 1906)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
слобода
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Липецкой области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Данковский уезд
522Богословская, сл. подг.при р. Доне.¼17¾110341406Церковь православная 1. Сельское правление.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Данковский уезд, Богословская волость
141. Богословская, пригородная слобода бывшая государственная, при реке Доне, дворов 135, жителей 864, волостное правление, церковь православная. В ½ версты — мнст., 2 це Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Рязанская губерния, Данковский уезд, Богословская волость
слобода Богословская221107876954310330246127сведений нет

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Данковский уезд, Богословская волость
Богословская слобода8при р. Доне1895816191200236¼волостн. правл.Церк. дер., школа мужск.
Богословского общества сторожа9при р. Доне22236¼волостн. правл.Вол. прав. Гл. под. зан. извозвый промысел

Мы используем куки для улучшения работы сайта.