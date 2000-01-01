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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
522Богословская, сл. подг.при р. Доне.¼17¾110341406Церковь православная 1. Сельское правление.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
141. Богословская, пригородная слобода бывшая государственная, при реке Доне, дворов 135, жителей 864, волостное правление, церковь православная. В ½ версты — мнст., 2 це Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
слобода Богословская221107876954310330246127сведений нет
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Богословская слобода8при р. Доне1895816191200236¼—волостн. правл.Церк. дер., школа мужск.
Богословского общества сторожа9при р. Доне—2—2236¼—волостн. правл.Вол. прав. Гл. под. зан. извозвый промысел