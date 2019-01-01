село Черный Яр, село Черный Яр, Кишертский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Черный Яр

Кишертский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Кунгурский уезд
3735Черноярское, сел.при р. Сылве.384090257277Церковь православная 1. Волостное правление.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Кунгурский уезд, Черноярская волость
1223. Черный Яр (Черноярское), село бывшее государственное, при реке Сылве, дворов 90, жителей 534, волостное правление (уездный город в 38 верстах), церковь православная Показать все

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Кунгурский уезд, Черноярская волость
47) с. Черный Яр, при р. Сылве, прав. церк., зем. шк., нар. библ., вол. правл., зем. стан., фельдш. пункт, еженедельный базар по средам, торжки: 20 июля, 6 августа и 25 д Показать все Черноярское общество96233268Бывшие государственныеПравославные и старообрядцыРусские37

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пермская губерния, Кунгурский уезд, Черноярская волость
село Черноярское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Кишертский район
347436Черный Ярсело57°17'00"57°26'00"O-40-103

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Кишертский муниципальный район, Усть-Кишертское сельское поселение
57624428142с Черный Ярсело
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