село Каширино, село Каширино, Кунгурский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Каширино

Кунгурский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Кунгурский уезд
3550Рождественское Сылванское, Спасский Монастырь), сел.при р. Сылве.171735136153Церковь православная 1. Часовня православная 1. Волостное правление. Сельское училище.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Кунгурский уезд, Рождественская волость
1160. Рождественское (Сылванское, Спасский Монастырь), с., и Подгорная Слобода (Посад), деревня бывшая государственная, при реке Сылве, дворов 46, жителей 230, волостное Показать все

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Кунгурский уезд, Рождественская волость
1) с. Рождественское, на р. Сылве, прав. церк., зем. шк., нар. библ., вол. правл., зем. стан., фельдш. п., выездной ветеринарно-фельдшерский, амбулаторный приемный покой Показать все Рождественское общество46110115Бывшие государственныеПравославныеРусские15

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пермская губерния, Кунгурский уезд, Рождественская волость
село Рождественское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Кунгурский район
347103Кашириносело57°33'00"56°52'00"O-40-090

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Кунгурский муниципальный район, Зарубинское сельское поселение
57630416131с Кашириносело
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