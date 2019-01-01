село Родионовка, Краснопартизанский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Родионовка

Краснопартизанский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Саратовской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Николаевский уезд
1528Родионовка, д. каз.при рч. Сакмыковке.5131123441441

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Николаевский уезд, Корнеевская волость
927. Савельевка (Перелаз, Родионовка), село бывшее государственное, при речке Сакме, дворов 393, жителей 2557, церковь православная, школа, 7 лавок

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Николаевский уезд, Корнеевская волость
С. Родионовка. Б. госуд. Рус. Прав.43892165116265927837

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Краснопартизанский район
44301Родионовкасело51°42'с.ш.48°31'в.д.M-39-002

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Краснопартизанский муниципальный район, Горновское городское поселение
63624151106с Родионовкасело

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