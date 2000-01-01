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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
445Гирсовка (Трокопло, *Тулга), колон. болгарск. вед. попечит. комит.при балке Джекенлы.11093107318290
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
207. Гирсовка (Тумо), колония, при балке Безимянной, дворов 141, жителей 908, школа
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-9512Гірсівкаселоцентр сільської ОТГр-н ПриазовськийГірсівська сільська об'єднана територіальна громада