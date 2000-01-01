село Песковатка, село Песковатка, Бобровский уезд, Воронежская губерния (на 1886) — Familio

Песковатка

Бобровский уезд, Воронежская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Опись водяной мельницы жителей с. Песковатки Ново-Покровской волости Бобровского уезда Андрея и Павла Артемовичей Аверьяновых. 1905 г. // Гос. архив Воронежской области. Показать все
Опись рушки жителя с. Песковатки Ново-Покровской волости Бобровского уезда Василия Ивановича Чиркова. 1905 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-20. Опись 1 т.4. Д Показать все
Опись просорушки жителя с. Песковатки Ново-Покровской волости Бобровского уезда Трофима Пименовича Чиркова. 1905 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-20. Опись 1 Показать все
Дело по жалобе гр-ки с. Песковатки Ново-Покровской волости Ксении Никитичны Меркуловой о неправильно занятой усадьбе Павлом Максимовичем Орловым. 1922 г. // Гос. архив Во Показать все
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Бобровский уезд
660Песковатка, с. каз.при р. Доне.3535115588640Церковь православная.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Бобровский уезд, Ново-Покровская волость
307. Песковатка, село бывшее государственное, при реке Доне, дворов 141, жителей 1320, церковь православная, 12 ветряных мельниц

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Бобровский уезд, Новопокровская волость
Песковатка3855селоПесковатскаго1971666
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