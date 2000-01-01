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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Опись водяной мельницы жителей с. Песковатки Ново-Покровской волости Бобровского уезда Андрея и Павла Артемовичей Аверьяновых. 1905 г. // Гос. архив Воронежской области. Показать все
Опись рушки жителя с. Песковатки Ново-Покровской волости Бобровского уезда Василия Ивановича Чиркова. 1905 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-20. Опись 1 т.4. Д Показать все
Опись просорушки жителя с. Песковатки Ново-Покровской волости Бобровского уезда Трофима Пименовича Чиркова. 1905 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-20. Опись 1 Показать все
Дело по жалобе гр-ки с. Песковатки Ново-Покровской волости Ксении Никитичны Меркуловой о неправильно занятой усадьбе Павлом Максимовичем Орловым. 1922 г. // Гос. архив Во Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
660Песковатка, с. каз.при р. Доне.3535115588640Церковь православная.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
307. Песковатка, село бывшее государственное, при реке Доне, дворов 141, жителей 1320, церковь православная, 12 ветряных мельниц
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Песковатка3855селоПесковатскаго1971666