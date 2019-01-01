село Клевакинское, Режевской, Свердловская область (на 2019) — Familio

Клевакинское

Режевской, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд
2139Клеванина, дер.при рч. Леневке.11575120432423Церковь православная 1. Часовня православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Леневская волость
488. Клевакинское (Клеванина), село бывшее государственное, при речках Леневке, Большой и Малой Глинках, дворов 144, жителей 859, церковь православная, синильня, 7 лавок

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Леневская волость
7) с. Клевакинское, на р. Глинке, прав. церк., церк.-прих. шк., фельдш. пун., распл.Клевакинское общество257675676Бывшие государственныеПравославныеРусские1046

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Режевский район
692801Клевакинскоесело57°31'с.ш.61°21'в.д.O-41-087

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Режевской
65720000211с Клевакинскоесело

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