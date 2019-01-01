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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
48Спиридоновка, с. удел.при р. Самаре.421151789471045Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
13. Спиридоновка (Томылово, Мочинская, Каченяевка), село бывшее удельное, при реке Самаре, дворов 350, жителей 2575, церковь православная, школа, лавка, 9 ветряных мельни Показать все
Список населённых мест Самарской губернии 1910 года
НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
С. Спиридоновка. Б. удел. Мордва и Рус. Правосл.34Р. Самара4040658817221786
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
57534Спиридоновкасело53°06'с.ш.50°39'в.д.N-39-102
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
36614444101с Спиридоновкасело