город Дмитровск, город Дмитровск, Дмитровский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Дмитровск

Дмитровский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победител Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Города
4ДМИТРОВСК. Уездный.При рр. Нерусе и Общирице.10008786438403963Церквей православных 4. Училищ: уездное, Приходских 2: мужское и женское. Больница. Почтовая станция. Ярмарок 4. Базары еженедельно. Фабрики и заводы: мыловаренных 3, с Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Орловская губерния, Дмитровский уезд
город Дмитровск

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Дмитровский район
10375Дмитровскгород52°31'с.ш.35°10'в.д.N-36-131

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Дмитровский муниципальный район, Городское поселение Дмитровск
54612101001г Дмитровскгород
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