деревня Волочаниново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Волочаниново

Вологодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьянина дер. Волочанинова Спасской волости Вологодского уезда Фигурина о незаконных действиях волостного старшины по вводу его имения во владение. 1891 Показать все
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Троицкой Подлесной церкви. Список архивных дел по прих Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Вологодский уезд
1785Волочайиково, д. вл.при руч. безымянном.8603168

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Вологодский уезд, Спасская волость
2113ВолочаниновоЩегринское.Троицко-Подлесныйбывшие помещичьи8105712

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Пригородная волость
Волочаниново191954деревняРусские5101323

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Вологодский район, Турундаевский сельсовет
Вологаниново 1355деревняЗимнее: 5 км. Летнее: —.Зимнее: 6 км. Летнее: —.Зимнее: 6 км. Летнее: —.55

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Вологодский район
247306Волочаниноводеревня59°10'с.ш.39°59'в.д.O-37-032

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Вологодский муниципальный район, Подлесное сельское поселение
19620468141д Волочаниноводеревня

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