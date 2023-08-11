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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1725Николае-Павдинск, зав.при р. Павде.9278156523567Церковь православная 1. Волостное правление. Училище. Земская станция.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
350. Николае-Павдинский завод, село бывшее государственное, при речке Панде, дворов 183, жителей 1131, волостное правление (уездный город в 95 верстах), церковь православ Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Николае-Павдинский зав. 77131412208048001604[...]
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) зав. Николае-Павдинский, на р. Павде. Завод недействующ.; церк., земск. шк., библ., волостн. правл., зем. станц., завод. больн., распл.Николае-Павдинское общество343987993Горнозаводские ПравославныеРусские96—
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
91787Павдапосёлок59°15'с.ш.59°32'в.д.O-40-036
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65716000156п Павдапоселок