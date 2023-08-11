посёлок Павда, Новолялинский, Свердловская область (на 2019) — Familio

Павда

Новолялинский, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Свердловской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Верхотурский уезд
1725Николае-Павдинск, зав.при р. Павде.9278156523567Церковь православная 1. Волостное правление. Училище. Земская станция.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Верхотурский уезд, Николае-Павдинская волость
350. Николае-Павдинский завод, село бывшее государственное, при речке Панде, дворов 183, жителей 1131, волостное правление (уездный город в 95 верстах), церковь православ Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Пермская губерния, Верхотурский уезд, Николае-Павдинская волость
село Николае-Павдинский зав. 77131412208048001604[...]

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Верхотурский уезд, Николае-Павдинская волость
1) зав. Николае-Павдинский, на р. Павде. Завод недействующ.; церк., земск. шк., библ., волостн. правл., зем. станц., завод. больн., распл.Николае-Павдинское общество343987993Горнозаводские ПравославныеРусские96

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Новолялинский район
91787Павдапосёлок59°15'с.ш.59°32'в.д.O-40-036

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Новолялинский
65716000156п Павдапоселок

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