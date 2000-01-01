село Тимошовка — Familio

Тимошовка

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Таврическая губерния, Мелитопольский уезд
1064Тимошенка, с. каз.при колодцах.501251720142094Церковь православная 1. Ярмарка 1. Еженедельные базары. Кирпичный завод.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Таврическая губерния, Мелитопольский уезд, Тимошовская волость
398. Тимошовка, село бывшее государственное, при колодцах, дворов 645, жителей 5275, волостное правление (уездный город в 40 верстах), 2 церкви православных, еврейский мо Показать все

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Запорізька область
А-9314Тимошівкаселоцентр сільської радир-н Михайлівськийсільрада Тимошівська

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