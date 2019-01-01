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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
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• Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
52Студенец, с. удел. и каз.при р. Безенчуге.8035180692781Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
130. Ст. Студенец (Безенчук), село бывшее государственное и удельное, при реке Безенчуке, дворов 350, жителей 2134, волостное правление (уездный город в 85 верстах), церк Показать все
Список населённых мест Самарской губернии 1910 года
НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
С. Студенец. Кр. Бывш. госуд. и удел. Прав. и раскольн.658Овраг Безенчуг8080—54013751403
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
57487Студенцысело52°48'с.ш.49°12'в.д.N-39-111
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
36644423101с Студенцысело