село Верхняя Орлянка, Сергиевский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Верхняя Орлянка

Сергиевский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Бугурусланский уезд
776Димитриевское (Верхняя Орлянка), с. каз.при рч. Орлянке.11025219938953Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Бугурусланский уезд, Карабаевская волость
470. Вр. Орлянка (Дмитриевка), село бывшее государственное и однодворцев, при речке Орлянке, дворов 280, жителей 2144, церковь православная, школа, 2 лавки

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Бугурусланский уезд, Карабаевская волость
С. Верхняя-Орлянка. Б. госуд. Рус. Прав.2371Р. Орлянка10095861020511967

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Сергиевский район
56278Верхняя Орлянкасело53°44'с.ш.51°04'в.д.N-39-079

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Сергиевский муниципальный район, Сельское поселение Верхняя Орлянка
36638404101с Верхняя Орлянкасело

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