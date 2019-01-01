село Пенье, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область (на 2019) — Familio

Пенье

Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Владимирской области

Находки

Где упоминается данное место
Уголовное дело по обвинению крестьян села Пенья Симской волости в самовольной пастьбе скота по угодьям, принадлежащим крестьянам села Романова и других. 1892 г. // Гос. а Показать все
Уголовное дело по обвинению крестьян села Пенья Симской волости в самовольной пастьбе скота по угодьям, принадлежащим крестьянам сел Твердилова и других Елизаровской воло Показать все
Дело по обвинению крестьянина Симской волости села Пенье С. П. Наумова в самовольной порубке леса в казенной Николо-Клинской даче. 1894 г. // Гос. архив Ярославской облас Показать все
Дело по обвинению крестьянина Юрьевского уезда Симской волости села Пенья Якима Степанова Мишенина в самовольной порубке леса в казенной даче Старо-Высоковской. 1887 г. / Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Юрьевский уезд
6080Пенье, с. вл.при пруде.373743147215Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Владимирская губерния, Юрьевский уезд
Село Новопокровское, Пенье тож. С. Перешилово. Д. Матвеевка38Мар., Ек. и Елиз. Матвеевы284
Село Новопокровское, Пенье тож. С. Перешилово. Д. Матвеевка38Мар., Ек. и Елиз. Матвеевы284

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Юрьевский уезд, Стряпковская волость
487. Пенье, село бывшее владельческое, дворов 89, жителей 475, церковь православная

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Юрьевский уезд, Симская волость
7511Пенье село53769973512
7512Имение Тушнина при селе Пенье304993712

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Владимирская область, Юрьев-Польский район
2963Пеньесело56°43'39°23'O-37-115

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Владимирская область, Юрьев-Польский муниципальный район, Симское сельское поселение
17656448196с Пеньесело

Мы используем куки для улучшения работы сайта.