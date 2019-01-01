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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Уголовное дело по обвинению крестьян села Пенья Симской волости в самовольной пастьбе скота по угодьям, принадлежащим крестьянам села Романова и других. 1892 г. // Гос. а Показать все
Уголовное дело по обвинению крестьян села Пенья Симской волости в самовольной пастьбе скота по угодьям, принадлежащим крестьянам сел Твердилова и других Елизаровской воло Показать все
Дело по обвинению крестьянина Симской волости села Пенье С. П. Наумова в самовольной порубке леса в казенной Николо-Клинской даче. 1894 г. // Гос. архив Ярославской облас Показать все
Дело по обвинению крестьянина Юрьевского уезда Симской волости села Пенья Якима Степанова Мишенина в самовольной порубке леса в казенной даче Старо-Высоковской. 1887 г. / Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
6080Пенье, с. вл.при пруде.373743147215Церковь православная 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Владимирская губерния, Юрьевский уезд
Село Новопокровское, Пенье тож. С. Перешилово. Д. Матвеевка38Мар., Ек. и Елиз. Матвеевы284——
Село Новопокровское, Пенье тож. С. Перешилово. Д. Матвеевка38Мар., Ек. и Елиз. Матвеевы284——
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
487. Пенье, село бывшее владельческое, дворов 89, жителей 475, церковь православная
Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года
№НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
7511Пенье село53769973512
7512Имение Тушнина при селе Пенье304993712
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
2963Пеньесело56°43'39°23'O-37-115
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
17656448196с Пеньесело