деревня Княгинино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Княгинино

Вологодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о заключении под стражу крестьянина Грязовецкого уезда Гаврильцевской волости деревни Княгинина Малышева. 1908 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 18. Опись 1 Показать все
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 5. Вологодская губерния. Стр. (часть 2) 10. Издание доступно онлайн на сайте Президентско Показать все
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд
2805Княгинино, д. вл.при руч. безымянном.28333497110

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд
Сц. Княгинино, Чиркино и Борборино29Левашевы891529

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Грязовецкий уезд, Гаврильцевская волость
128КнягининоБаринцевск.бывшие помещичьи122421
129КнягининоКнягининск.бывшие помещичьи143830
130КнягининоКнягининск.бывшие помещичьи81420

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Вологодский район, Гаврильцевский сельсовет
Княгинино 572деревняЗимнее: 4 км. Летнее: —.Зимнее: 16 км. Летнее: —.Зимнее: 16 км. Летнее: —.3434

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Вологодский район
247700Княгининодеревня59°07'с.ш.40°07'в.д.O-37-033

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Вологодский муниципальный район, Подлесное сельское поселение
19620468191д Княгининодеревня

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