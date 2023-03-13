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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о заключении под стражу крестьянина Грязовецкого уезда Гаврильцевской волости деревни Княгинина Малышева. 1908 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 18. Опись 1 Показать все
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 5. Вологодская губерния. Стр. (часть 2) 10. Издание доступно онлайн на сайте Президентско Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2805Княгинино, д. вл.при руч. безымянном.28333497110
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд
Сц. Княгинино, Чиркино и Борборино29Левашевы891529
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
128КнягининоБаринцевск.бывшие помещичьи122421
129КнягининоКнягининск.бывшие помещичьи143830
130КнягининоКнягининск.бывшие помещичьи81420
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Княгинино 572деревняЗимнее: 4 км. Летнее: —.Зимнее: 16 км. Летнее: —.Зимнее: 16 км. Летнее: —.3434
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
247700Княгининодеревня59°07'с.ш.40°07'в.д.O-37-033
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19620468191д Княгининодеревня