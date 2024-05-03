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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Документы по иску Уземуправления к гр. с. Сергиевки Красно-Хуторской волости Трекухину об уплате 600 пуд. ржи за взятую с прокатного пункта молотилку. 1924–1926 гг. // Го Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
611Сергиевка (Грачевка), д. вл.при вершине безымянной.731961248265
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
221. Сергиевка (Грачевка), село бывшее владельческое, дворов 96, жителей 522, церковь православная
Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года
Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
село Сергиевка«Мучкапская» поч.-т. контора8018
село Сергиевка«Инжавинская» п.-т. контора6729
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
65087Сергиевкасело51°59'42°38'M-38-002
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
68618435101с Сергиевкасело