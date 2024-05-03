село Сергиевка, село Сергиевка, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Сергиевка

Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Документы по иску Уземуправления к гр. с. Сергиевки Красно-Хуторской волости Трекухину об уплате 600 пуд. ржи за взятую с прокатного пункта молотилку. 1924–1926 гг. // Го Показать все
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Борисоглебский уезд
611Сергиевка (Грачевка), д. вл.при вершине безымянной.731961248265

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Борисоглебский уезд, Краснохуторская волость
221. Сергиевка (Грачевка), село бывшее владельческое, дворов 96, жителей 522, церковь православная

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Борисоглебский уезд, Красно-Хуторская волость
село Сергиевка«Мучкапская» поч.-т. контора8018
Кирсановский уезд, Арбеньевская волость
село Сергиевка«Инжавинская» п.-т. контора6729

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Мучкапский район
65087Сергиевкасело51°59'42°38'M-38-002

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Мучкапский муниципальный район, Сельское поселение Сергиевский сельсовет
68618435101с Сергиевкасело
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