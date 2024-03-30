село Молебка, село Молебка, Кишертский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Молебка

Кишертский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Красноуфимский уезд
3197Молебский, зав.при рч. Молебке и р. Сылве.1088660516351717Церковь православная 1. Единоверческая 1. Волостное правление. Пристань. Лавок 5. Заводов: чугунноплавильных 2, железоделательных 2, гвоздарный 1. Кузница 1. Заводская пр Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Красноуфимский уезд, Молебская волость
1040. Молебский завод, село заводское бывшее владельческое, при реке Сылве и речке Молебке, дворов 624, жителей 3352, волостное правление (уездный город в 109 верстах), ц Показать все

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Красноуфимский уезд, Молебская волость
1) зав. Молебский, на р. Сылве, прав. и единов. церкви, земск. шк., библ.-читал. попеч. о нар. трезв., вол. правл., фельдш. пун., зем. станц., ярм.: 5 января, в день Св. Показать все Молебское общество79217521859Бывшие горнозаводскиеПравославные и единовер.Русские85

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пермская губерния, Красноуфимский уезд, Молебская волость
село Молебский завод

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Кишертский район
347294Молебкасело57°14'00"57°57'00"O-40-104

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Кишертский муниципальный район, Осинцевское сельское поселение
57624413166с Молебкасело
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