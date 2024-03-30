- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3197Молебский, зав.при рч. Молебке и р. Сылве.1088660516351717Церковь православная 1. Единоверческая 1. Волостное правление. Пристань. Лавок 5. Заводов: чугунноплавильных 2, железоделательных 2, гвоздарный 1. Кузница 1. Заводская пр Показать все
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1040. Молебский завод, село заводское бывшее владельческое, при реке Сылве и речке Молебке, дворов 624, жителей 3352, волостное правление (уездный город в 109 верстах), ц Показать все
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) зав. Молебский, на р. Сылве, прав. и единов. церкви, земск. шк., библ.-читал. попеч. о нар. трезв., вол. правл., фельдш. пун., зем. станц., ярм.: 5 января, в день Св. Показать все Молебское общество79217521859Бывшие горнозаводскиеПравославные и единовер.Русские85—
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Молебский завод
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
347294Молебкасело57°14'00"57°57'00"O-40-104
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57624413166с Молебкасело