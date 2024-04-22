деревня Ново-Камышенская, деревня Ново-Камышенская, Уксунайская волость, Кузнецкий уезд (на 1911) — Familio

Ново-Камышенская

Уксунайская волость, Кузнецкий уезд (на 1911)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Алтайского края

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Томская губерния, Кузнецкий округ
1900Ново-Камышенская (Мосталыгина), д. каз.при рч. Яме.132132185361

Список населённых мест Томской губернии на 1911 год

№№ по порядкуНаселённые местаВёрст от ТомскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияЧисло дворов
Кузнецкий уезд, Уксунайская волость
15Дер. Ново-Камышанка5701252827
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