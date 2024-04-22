деревня Никольское 2-е, деревня Никольское 2-е, Свердловский район, Орловская область (на 2018) — Familio

Никольское 2-е

Свердловский район, Орловская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Орловской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Мценский уезд
3507Никольское (Семеновка, Кологреева), с. вл.при р. Оптухе.601733135119Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Орловская губерния, Мценский уезд
С. Никольское15А. И. Мовчан134230

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Мценский уезд, Богородицкая волость
Никольское (село)17Почтовое отделение Долгое

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Свердловский район
291404Никольское 2-едеревня52°46'с.ш.36°22'в.д.N-37-109
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