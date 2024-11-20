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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О выдаче ссуды из землеустроительного кредита крестьянину деревни Якшино Доможировской волости Гаврилову. 1912 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт- Показать все
О разверстании на отруба собственной земли крестьян деревни Якшино Доможировской волости. 1915–1916 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга Показать все
По жалобе крестьянина д. Якшино Доможировской волости М. Гаврилова на постановление уездной комиссии об отказе в выдаче ему ссуды на рытье канав. 1913 г. // Центральный г Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3183Якшина, д. каз.при р. Паше.574113240
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Якшино д.573 стан374 участок2почтовая станция Пашский Перевоз.
Якшино д.573 стан474 участок2почтовая станция Пашский Перевоз.