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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1907 г. По прошению уполномоченных крестьян села Старого Костеневской волости Рогаевского уезда о выдаче их верителям, причитаю Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Могилевская губерния, Рогачевский уезд
Старое-село51Наследн. Печковского153942
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
416. Старое Село, село бывшее владельческое, при реке Станьковке, дворов 52, жителей 355, церковь православная, водяная мельница
Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
8Село СтароеР.-Ор. ж. д. реч. ДобрицеСтаросельск. с. о. 102337258Старосельск. пр. 8612
32Им. Старое селоР.-Ор. ж. д. р. Добрицедв. Вонсовичу, к. 1126Ново-Быхов. пр. 8612
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Старое Село457
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Старое Село244