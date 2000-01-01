деревня Старое Село, Рогачёвский район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Старое Село

Рогачёвский район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1907 г. По прошению уполномоченных крестьян села Старого Костеневской волости Рогаевского уезда о выдаче их верителям, причитаю Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Могилевская губерния, Рогачевский уезд
Старое-село51Наследн. Печковского153942

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Рогачевский уезд, Кистеневская волость
416. Старое Село, село бывшее владельческое, при реке Станьковке, дворов 52, жителей 355, церковь православная, водяная мельница

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Рогачевский уезд, Кистеневская волость
8Село СтароеР.-Ор. ж. д. реч. ДобрицеСтаросельск. с. о. 102337258Старосельск. пр. 8612
32Им. Старое селоР.-Ор. ж. д. р. Добрицедв. Вонсовичу, к. 1126Ново-Быхов. пр. 8612

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гомельская область, Рогачевский район, Старосельский сельсовет
д Старое Село457

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Рогачёвский район, Старосельский сельсовет
д. Старое Село244

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