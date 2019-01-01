посёлок Денежкино, Ивдельский, Свердловская область (на 2019) — Familio

Денежкино

Ивдельский, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Верхотурский уезд, Всеволодо-Благодатская волость
2) д. Тренькина или Денежкина, на р. СосьвеВсеволодо-Благодатское общество2103Бывшие помещичьиПравославныеРусские и вогулы9010
Верхотурский уезд, Турьинская волость
25) д. Денежкина, на р. СосьвеПетропавловское общество52024Бывшие горнозаводские мастеровыеПравославныеРусские18743

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, город областного подчинения Ивдель
94183Денежкинопосёлок60°13'с.ш.60°25'в.д.P-41-133

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Ивдельский
65738000136п Денежкинопоселок

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