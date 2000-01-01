село Подхватиловка, село Подхватиловка, Нижне-Ломовский уезд, Пензенская губерния (на 1886) — Familio

Подхватиловка

Нижне-Ломовский уезд, Пензенская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Подхватиловка Кувак-Никольской волости Нижнеломовского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 3968.
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Нижнеломовский уезд
1339Подхватиловка (Архангельское), с. каз.при руч. Пичаевке.151957227221Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Нижне-Ломовский уезд, Кувак-Никольская волость
774. Подхватиловка, село бывшее государственное, дворов 61, жителей 543, 2 церкви православных, 2 спичечн. звд.
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