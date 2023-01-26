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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
344. Борянь, село бывшее владельческое, при реке Одровке, дворов 38, жителей 277, волостное правление, церковь православная, школа. В 1 версте — Борянь, гвозд. з., крахм. Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Борянь7311308791124739003851775149
Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
1Село Барань, в нем Баранское вол. пр. проселкер. ОдровкеБаранскому с. о. церк. земли72 2232 6242 5Баранского пр. 8010
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Барань101
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Барань139