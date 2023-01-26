деревня Барань, Оршанский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Барань

Оршанский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Оршанский уезд, Боряньская волость
344. Борянь, село бывшее владельческое, при реке Одровке, дворов 38, жителей 277, волостное правление, церковь православная, школа. В 1 версте — Борянь, гвозд. з., крахм. Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Могилевская губерния, Оршанский уезд, Борянская волость
село Борянь7311308791124739003851775149

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Оршанский уезд, Баранская волость
1Село Барань, в нем Баранское вол. пр. проселкер. ОдровкеБаранскому с. о. церк. земли72 2232 6242 5Баранского пр. 8010

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Оршанский район, Устенский сельсовет
д Барань101

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Оршанский район, Устенский сельсовет
д. Барань139

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