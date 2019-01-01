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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по ходатайству крестьян дер. Сергиевской Бережнослободской волости Андрияновского, Зуевского и Мальцевых об аренде земли. 1905 г. // Гос. архив Вологодской области. Показать все
Дело о выдаче ссуды крестьянам дер. Сергиевская Слободка Бережнослободской волости. 1906 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. Опись 1. Дело 10465.
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 5. Вологодская губерния. Стр. (часть 4) 11. Издание доступно онлайн на сайте Президентско Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки избирателей 1906 года
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• Списки избирателей 1906 года
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Христорождественской Брусенской церкви. Список архивны Показать все
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1260. Сергиевская Слободка, деревня бывшая государственная, при реке Сухоне, дворов 72, жителей 432, 2 лавки
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
5757Сергиевская слоб.Бер.-Слобод.Христорождественскийбывшие государственные8010098272278
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Сергиевская (шк. 1-й ст.) 2344деревняЗимнее: 1 км. Летнее: —.Зимнее: 40 км. Летнее: 60 км.Зимнее: 290 км. Летнее: —.114115
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
33819Сергиевскаядеревня60°15'с.ш.43°57'в.д.P-38-136
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19642428166д Сергиевскаядеревня