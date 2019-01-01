село Подстепки, село Подстепки, Илекский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019) — Familio

Подстепки

Илекский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Оренбургской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд
354Подстепенский (Подстепка, Грибановка), отр. казач. Ор. в.при р. Урале.943054219241

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд, Станичный юрт Кардаиловский
155. Подстепенский (Подстепка, Грибовский), поселок казачий, при реке Урале, дворов 80, жителей 508, школа

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Оренбургская область, Илекский район
75092Подстепкисело51°33'с.ш.53°45'в.д.M-39-024

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Илекский муниципальный район, Сельское поселение Подстепкинский сельсовет
53619427101с Подстепкисело
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