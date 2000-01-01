погост Островно, Кологородская волость, Лужский уезд (на 1913) — Familio

Островно

Кологородская волость, Лужский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
погост
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
О представлении в Лесоохранительный комитет ходатайства крестьян д. Островно Кологородской волости Лужского уезда о разрешении на вырубку леса. 1903 г. // Центральный гос Показать все
По жалобе крестьянина д. Островно Кологородской волости А. Степанова на решение Лужского уездного съезда по делу о земле. 1897–1900 гг. // Центральный государственный ист Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Лужский уезд
2074Островно, пог.при оз. Островенском.93222Церковь православная. Заводы кожевенный и стеклянный.

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Лужский уезд, Кологородская волость
Островно д. 112 стан11162 участок11город Луга.

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