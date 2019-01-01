- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Показать все
Справочник краеведов, исследователей и реконструкторов
ПользовательСфера интересовСообществоМатериалы
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1793Щетининская, сл. каз.при р. Проне.¼станов. кварт.88838840Церковь православная 1. Училище.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
753. Щетининская, слобода бывшая государственная, при реке Проне, дворов 204, жителей 1305, церковь православная, богадельня, лавка, постоялый двор
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Щетининская пригородная слобода3251на тр. Мих.-Дан. при р. Проне3171095971206660——Прудск. слободаЦерк. кам., зем. шк., мелочная лавка, кирпич. завод, лесной склад, 1 постоялый двор
При Щетининской слоб. водокач. Ряз.-Урал. ж. д. линии Павелец-Москва3261при р. Проне на тр. Мих.-Данк.—44862½½Прудск. слобода
При Щетининской слоб. будка на переезде Ряз.-Ур. ж. д. линии Павелец-Москва3262—55106211Прудск. слобода
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
1584Щетиновкасело54°13'с.ш.39°01'в.д.N-37-067
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61617491101с Щетиновкасело