село Щетиновка, Михайловский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Щетиновка

Михайловский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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ПользовательСфера интересовСообществоМатериалы
Тюкова Еленаhttps://vk.com/hramarhmihail

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Михайловский уезд
1793Щетининская, сл. каз.при р. Проне.¼станов. кварт.88838840Церковь православная 1. Училище.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Михайловский уезд, Прудская волость
753. Щетининская, слобода бывшая государственная, при реке Проне, дворов 204, жителей 1305, церковь православная, богадельня, лавка, постоялый двор

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Михайловский уезд, Прудская волость
Щетининская пригородная слобода3251на тр. Мих.-Дан. при р. Проне3171095971206660Прудск. слободаЦерк. кам., зем. шк., мелочная лавка, кирпич. завод, лесной склад, 1 постоялый двор
При Щетининской слоб. водокач. Ряз.-Урал. ж. д. линии Павелец-Москва3261при р. Проне на тр. Мих.-Данк.44862½½Прудск. слобода
При Щетининской слоб. будка на переезде Ряз.-Ур. ж. д. линии Павелец-Москва326255106211Прудск. слобода

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Михайловский район
1584Щетиновкасело54°13'с.ш.39°01'в.д.N-37-067

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Михайловский муниципальный район, Щетининское сельское поселение
61617491101с Щетиновкасело

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