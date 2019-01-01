деревня Каменка, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Каменка

Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о наложении штрафа на крестьянина Блохина деревни Каменки Раменской волости Грязовецкого уезда. 1916 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 18. Опись 1. Дело 653 Показать все
Дело по жалобе ратника, крестьянина деревни Каменки Раменской волости Грязовецкого уезда Кутихина А. И. о признаннии его годным к военной службе. 1915 г. // Гос. архив Во Показать все
Дело по анонимному заявлению об уклонении от воинской службы трех сыновей Парфенова Федора, проживающих в деревне Каменке Раменской волости Грязовецкого уезда. 1916 г. // Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Василиевской Заволочьевской церкви. Список архивных де Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд
3451Каменка, д. вл.при р. Монзе.5752175970

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Грязовецкий уезд, Раменская волость
77КаменкаКаменскоебывшие помещичьи41113120

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Грязовецкий район, Орловский сельсовет
Каменка (шк. I ст.) 2043деревняЗимнее: 4 км. Летнее: —.Зимнее: 55 км. Летнее: —.Зимнее: 100 км. Летнее: —.6566

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Грязовецкий район
34758Каменкадеревня58°56'с.ш.41°08'в.д.O-37-047

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Грязовецкий муниципальный район, Вохтожское городское поселение
19624160181д Каменкадеревня

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