- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Находки
Где упоминается данное место
Дело о выкупе крестьянином д. Владышнево Березниковской вол. Вологодского уезда Н. Котофановым трех душевых наделов земли. 1880 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1005Владышнево, д. вл.при рч. Дилялевке.704036115151
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
16. Владышнева, деревня бывшая владельческая, дворов 42, жителей 210, часовня, лавка
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
2019ВладышневоБерезниковск.Дмитрия Солунскогобывшие государственные70356131148
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Владыщнево 2908деревняЗимнее: 4 км. Летнее: —.Зимнее: 45 км. Летнее: —.Зимнее: 75 км. Летнее: —.5959
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
171678Владычневодеревня59°43'с.ш.39°10'в.д.O-37-007