деревня Поречье, Пинский район, Брестская область (на 2021) — Familio

Поречье

Пинский район, Брестская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Минская губерния, Пинский уезд
Поречье53Скирмунт113475477

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Минская губерния, Пинский уезд, Поречская волость
638. Поречье, село бывшее владельческое, при реке Ясельде, дворов 75, жителей 907, волостное правление, церковь православная, школа. В 1 версте — ус. Поречье, сукон. фабр Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Минская губерния, Пинский уезд, Поречская волость
село Поречье1471778722584343934626901109

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Пинский уезд, Поречская волость
Поречье, имение492104336311
Поречье, село1097201433530

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Брестская область, Пинский район, Поречский сельсовет
д Поречье522

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Брестская область, Пинский район, Поречский сельсовет
д. Поречье381

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