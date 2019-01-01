село Новый Кувак, Шенталинский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Новый Кувак

Шенталинский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Бугульминский уезд
470Новый Кувак (Калпа, Хутор), с. каз.при рч. Калне.7525109316317Церковь православная 1. Сельское приходское училище. Базар.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Бугульминский уезд, Четырлинская волость
373. Ново-Кувакская (Калининский Хутор), слобода бывшая государственная, при речке Кальпе, дворов 199, жителей 1323, церковь православная, 13 лавок, 2 водяных мельницы

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Бугульминский уезд, Четырлинская волость
С. Новый Кувак. Б. госуд. Рус. Прав.2075Р. Калка200701228110901025

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Шенталинский район
56820Новый Куваксело54°27'с.ш.51°53'в.д.N-39-056

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Шенталинский муниципальный район, Сельское поселение Каменка
36648412112с Новый Куваксело

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