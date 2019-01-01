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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
470Новый Кувак (Калпа, Хутор), с. каз.при рч. Калне.7525109316317Церковь православная 1. Сельское приходское училище. Базар.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
373. Ново-Кувакская (Калининский Хутор), слобода бывшая государственная, при речке Кальпе, дворов 199, жителей 1323, церковь православная, 13 лавок, 2 водяных мельницы
Список населённых мест Самарской губернии 1910 года
НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
С. Новый Кувак. Б. госуд. Рус. Прав.2075Р. Калка200701228110901025
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
56820Новый Куваксело54°27'с.ш.51°53'в.д.N-39-056
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
36648412112с Новый Куваксело