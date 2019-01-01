село Рудянское, Сухой Лог, Свердловская область (на 2019) — Familio

Рудянское

Сухой Лог, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Камышловский уезд
2870Рудянка, дер.при р. Пышме и рч. Рудянке.5828173468483

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Камышловский уезд, Знаменская волость
762. Рудянская (Рудянка), деревня бывшая государственная, при реке Пышме и речке Руднике, дворов 205, жителей 1262, часовня, синильня, 2 кожевенных заводов, лавка

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Камышловский уезд, Знаменская волость
7) с. Рудянское с выс. Рогалевым на р. Руднике, прав. церк., церк.-прих. шк., распл.Рудянское общество347836830Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские555

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Сухоложский район
692810Рудянскоесело56°59'с.ш.61°57'в.д.O-41-112

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Сухой Лог
65758000206с Рудянскоесело

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