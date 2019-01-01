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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2870Рудянка, дер.при р. Пышме и рч. Рудянке.5828173468483
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
762. Рудянская (Рудянка), деревня бывшая государственная, при реке Пышме и речке Руднике, дворов 205, жителей 1262, часовня, синильня, 2 кожевенных заводов, лавка
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
7) с. Рудянское с выс. Рогалевым на р. Руднике, прав. церк., церк.-прих. шк., распл.Рудянское общество347836830Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские555
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
692810Рудянскоесело56°59'с.ш.61°57'в.д.O-41-112
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65758000206с Рудянскоесело