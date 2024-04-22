деревня Ямская, деревня Ямская, Юрьевецкий муниципальный район, Ивановская область (на 2019) — Familio

Ямская

Юрьевецкий муниципальный район, Ивановская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Дело о крестьянине дер. Ямской, Соболевской вол., Юрьевского у., Костромской губ. Бебенине Петре Ивановиче, обвинявшемся в оскорблении лиц царской фамилии. 1896–1897 гг. Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Костромская губерния, Юрьевецкой уезд
11423Ямская, д.при ручье.3422778103

Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года

Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Юрьевецкий уезд, Соболевская волость
Ямская д.овраг, к-дцыН.-Ю.1321727587162ф.-з., трансп. плотн., речн.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ивановская область, Юрьевецкий район
587664Ямскаядеревня57°17'43°05'O-38-099

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ивановская область, Юрьевецкий муниципальный район, Соболевское сельское поселение
24637432216д Ямскаядеревня
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