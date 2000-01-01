слобода Даниловская, слобода Даниловская, Московский уезд, Московская губерния (на 1886) — Familio

Даниловская

Московский уезд, Московская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
слобода
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Московский уезд
23Даниловская, сл. удел.при р. Москве.11712019721155Церковь православная 1. Фабрик и заводов 11.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Московская губерния, Московский уезд, Ногатинская волость
71. Даниловская Слобода, слобода бывшая удельная, дворов 15, жителей 115, 3 лавки, 3 постоялых двора, скотобойня, 3 костевар. зав., стеарин. з., мыловар. з.
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