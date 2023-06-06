село Местечко, село Местечко, Житомирська область (на 2018) — Familio

Местечко

Житомирська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Киевская губерния, Радомысльский уезд, Ставицкая волость
915. Местечко, село бывшее владельческое, при речке Здвиже, дворов 63, жителей 541, церковь православная, школа, питейный дом, лавка, водяная мельница

Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Радомысльский уезд, Брусиловская волость
Местечко село.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Житомирська область
А-6620Містечкоселор-н БрусилівськийБрусилівська селищна об'єднана територіальна громада
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