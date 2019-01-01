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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2188Асташево, с. вл.при руч. Прысе.293217171Церковь православная 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Пронский уезд
Села Асташево и Гулынки. Д. Коренки38Ник. Ник. Долгов180353
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
832. Асташево, село бывшее владельческое, при речке Истье, дворов 21, жителей 134, церковь православная, свечно-сальный завод
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Асташево, село4175при ручье Ирисе29859518054293½СоболевоеЦерк. дер., цер.-пр. шк. см., кварт. прист. 2 ст.
Усадьба церковкая в с. Асташеве4176при ручье Ирисе—44854293½Соболевое
Усадьба г. Гвоздевой4177при ручье Ирисе—22454293½Соболевое
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
329861Асташовосело54°13'с.ш.40°01'в.д.N-37-069
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61648425106с Асташовосело