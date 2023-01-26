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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2887Меньшие Можары, с. вл.при р. Паре.251020510951148Церковь православная 1. Завод 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1094. Меньшие Можары, село бывшее владельческое, при реке Паре, дворов 371, жителей 2509, волостное правление (уездный город в 18 верстах), 2 церкви православных, часовня Показать все
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Меньшие Можары село7715на тр. Сапож—Шацк при р. Паре41814001425282512525—волостн. правл.Церк. дер., земск. шк., 4 кузн., 2 прос., 2 маслоб., 3 кирп. зав., 11 шерсточес. зав., конск. зав., каз. вин. лавка
Больница в с. Меньших Можарахъ7791на ус. гр. Шув. в с. м. Можар.442612525—меньшия Можары
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
1768Меньшие Можарысело53°54'с.ш.41°02'в.д.N-37-083
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61640442101с Меньшие Можарысело