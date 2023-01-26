село Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Меньшие Можары

Сараевский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Сапожковский уезд
2887Меньшие Можары, с. вл.при р. Паре.251020510951148Церковь православная 1. Завод 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Сапожковский уезд, Можаровская волость
1094. Меньшие Можары, село бывшее владельческое, при реке Паре, дворов 371, жителей 2509, волостное правление (уездный город в 18 верстах), 2 церкви православных, часовня Показать все

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Сапожокский уезд, Можаровская волость
Меньшие Можары село7715на тр. Сапож—Шацк при р. Паре41814001425282512525волостн. правл.Церк. дер., земск. шк., 4 кузн., 2 прос., 2 маслоб., 3 кирп. зав., 11 шерсточес. зав., конск. зав., каз. вин. лавка
Больница в с. Меньших Можарахъ7791на ус. гр. Шув. в с. м. Можар.442612525меньшия Можары

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Сараевский район
1768Меньшие Можарысело53°54'с.ш.41°02'в.д.N-37-083

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Сараевский муниципальный район, Можарское сельское поселение
61640442101с Меньшие Можарысело

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