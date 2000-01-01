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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по прошению крестьянина Нила Васильевича Гусева о разрешении постройки мельницы с нефтяным двигателем при деревне Толбино Иловенской волости Мологского уезда. 1915 г Показать все
Межевое описание крестьянских дач д. Толбино Иловенской волости Мологского уезда. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 642. Опись 1. Дело 19977.
Дело по заявлению гражданина д. Толбино Иловенской волости Солнцева Н. А. о разделе земли и имущества с отцом. 1924–1925 гг. // Гос. архив Ярославской области в г. Рыбинс Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3529Толбино, д. вл.при р. Мыль и руч. Скоршевском.223283330
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. ТолбиноI. Баневское общество100721—Иловенский приход