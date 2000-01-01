деревня Толбино, деревня Толбино, Иловенская волость, Мологский уезд (на 1901) — Familio

Толбино

Иловенская волость, Мологский уезд (на 1901)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело по прошению крестьянина Нила Васильевича Гусева о разрешении постройки мельницы с нефтяным двигателем при деревне Толбино Иловенской волости Мологского уезда. 1915 г Показать все
Межевое описание крестьянских дач д. Толбино Иловенской волости Мологского уезда. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 642. Опись 1. Дело 19977.
Дело по заявлению гражданина д. Толбино Иловенской волости Солнцева Н. А. о разделе земли и имущества с отцом. 1924–1925 гг. // Гос. архив Ярославской области в г. Рыбинс Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Моложский уезд
3529Толбино, д. вл.при р. Мыль и руч. Скоршевском.223283330

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Мологский уезд, Иловенская волость
д. ТолбиноI. Баневское общество100721Иловенский приход
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