деревня Близники, деревня Близники, Свенцянский уезд, Виленская губерния (на 1913) — Familio

Близники

Свенцянский уезд, Виленская губерния (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Виленская губерния, Свенцянский уезд, Занарочская волость
264. Близники, деревня бывшая владельческая, при озере Нарочь, дворов 13, жителей 176, волостное правление (уездный город в 63 верстах), церковь православная, школа, 2 ла Показать все

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Свенцянский уезд, Занарочская волость
Близники, д., оз. Нарочь, жит. 85 (38 м. 47 ж.), дес. 125, у. гор. 63 в., вол. пр. ¼ в., ст. кв. 21 в., ст. ж. д. Сморгонь 49 в.

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Виленская губерния, Свенцянский уезд, Занорочская волость
деревня Близники
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