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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
264. Близники, деревня бывшая владельческая, при озере Нарочь, дворов 13, жителей 176, волостное правление (уездный город в 63 верстах), церковь православная, школа, 2 ла Показать все
Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Близники, д., оз. Нарочь, жит. 85 (38 м. 47 ж.), дес. 125, у. гор. 63 в., вол. пр. ¼ в., ст. кв. 21 в., ст. ж. д. Сморгонь 49 в.
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
деревня Близники