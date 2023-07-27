деревня Душилово, деревня Душилово, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Душилово

Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ярославской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело об опустошительной рубке леса в даче Сивцево Угличского уезда, принадлежащей крестьянам деревни Душилово Ильинской вол. Ярославского уезда Николаю Семеновичу Алтуфье Показать все
Дело о выкупе земли по дер. Душилово Ильинской волости Ярославского уезда крестьянами временнообязанными помещице Наталье Федоровне Топорской. 1861–1863 гг. // Гос. архив Показать все
Дело по жалобе крестьянина дер. Душилово Ильинской волости Ярославского уезда Василия Степанова на несправедливое наказание розгами по решению волостного суда. 1870–1871 Показать все
Разрешение. «Разрешение священника Ростовского уезда ц. села Вески на вступление в брак Ярославского уезда Ильинской волости дер. Душилова крестьянской дочери девице Евла Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки избирателей 1906 года

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Ярославский уезд
782Душилово, д. каз. и вл.при прудах и колодцах.433093035

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Ильинская волость
531. Душилово, деревня бывшая государственная, дворов 10, жителей 55, лавка, 2 кирпичных завода

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Ярославский уезд, Ильинская волость
д. ДушиловоXVIII. Юрцевское общество698011Вексицкий приход [В Ростовском уезде]

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Борисоглебский район
385420Душиловодеревня57°25'с.ш.39°10'в.д.O-37-091

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Борисоглебский муниципальный район, Вощажниковское сельское поселение
78606410136д Душиловодеревня
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