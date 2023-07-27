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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело об опустошительной рубке леса в даче Сивцево Угличского уезда, принадлежащей крестьянам деревни Душилово Ильинской вол. Ярославского уезда Николаю Семеновичу Алтуфье Показать все
Дело о выкупе земли по дер. Душилово Ильинской волости Ярославского уезда крестьянами временнообязанными помещице Наталье Федоровне Топорской. 1861–1863 гг. // Гос. архив Показать все
Дело по жалобе крестьянина дер. Душилово Ильинской волости Ярославского уезда Василия Степанова на несправедливое наказание розгами по решению волостного суда. 1870–1871 Показать все
Разрешение. «Разрешение священника Ростовского уезда ц. села Вески на вступление в брак Ярославского уезда Ильинской волости дер. Душилова крестьянской дочери девице Евла Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки избирателей 1906 года
• Списки избирателей 1906 года
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
782Душилово, д. каз. и вл.при прудах и колодцах.433093035
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
531. Душилово, деревня бывшая государственная, дворов 10, жителей 55, лавка, 2 кирпичных завода
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. ДушиловоXVIII. Юрцевское общество698011—Вексицкий приход [В Ростовском уезде]
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
385420Душиловодеревня57°25'с.ш.39°10'в.д.O-37-091
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
78606410136д Душиловодеревня