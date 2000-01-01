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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
231Кокорево (Бужиново), с. каз.при колодцах.191463148181Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
4. Бусино (Кокорево), село бывшее государственное, при речке Лихоборке, дворов 48, жителей 299, церковь православная, 3 лавки
Список населённых мест Московской губернии 1913 года
Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Село Бусиново 15½10375Земское училище.