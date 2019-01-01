деревня Рыбицы, деревня Рыбицы, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019) — Familio

Рыбицы

Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
О выкупе наделов земли крестьянином с. Рябицы, Рождественской волости, Царскосельского уезда, Я. Матвеевым. 1893–1900 гг. // Центральный государственный исторический архи Показать все
О продаже участка земли крестьянами с. Рябицы, Рождественской волости, Царскосельского уезда, мещанину М. Я. Очану. 1895–1896 гг. // Центральный государственный историчес Показать все
По ходатайству крестьян Адама Матвеева, Лаврентия и Елизаветы Петровых о выдаче данной на принадлежащий им участок земли при дер. Рыбицы Рождественской волости Царскосель Показать все
О продаже земли при дер. Рябицы Рождественской волости Царскосельского уезда Исааком Ивановичем Саволайне М. Чудаковой. 1909–1910 гг. // Центральный государственный истор Показать все
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Царскосельский уезд
4208Рыбицы, д. вл.при колодце и ручье.47296998

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Санкт-Петербургская губерния, Царскосельский уезд
С. Дружноселы с деревнями: Рыбиц2Кн. П. Л. Витгенштейн5924

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Царскосельский уезд, Рождественская волость
Рыбицы д.522 стан543 участок27станция Сиверская, Северо-Западной железной дороги

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район
197273Рыбицыдеревня59°20'29°59'O-35-024

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Рождественское сельское поселение
41618452156д Рыбицыдеревня
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