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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О выкупе наделов земли крестьянином с. Рябицы, Рождественской волости, Царскосельского уезда, Я. Матвеевым. 1893–1900 гг. // Центральный государственный исторический архи Показать все
О продаже участка земли крестьянами с. Рябицы, Рождественской волости, Царскосельского уезда, мещанину М. Я. Очану. 1895–1896 гг. // Центральный государственный историчес Показать все
По ходатайству крестьян Адама Матвеева, Лаврентия и Елизаветы Петровых о выдаче данной на принадлежащий им участок земли при дер. Рыбицы Рождественской волости Царскосель Показать все
О продаже земли при дер. Рябицы Рождественской волости Царскосельского уезда Исааком Ивановичем Саволайне М. Чудаковой. 1909–1910 гг. // Центральный государственный истор Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4208Рыбицы, д. вл.при колодце и ручье.472½296998
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Санкт-Петербургская губерния, Царскосельский уезд
С. Дружноселы с деревнями: Рыбиц2Кн. П. Л. Витгенштейн59—24
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Рыбицы д.522 стан543 участок27станция Сиверская, Северо-Западной железной дороги
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
197273Рыбицыдеревня59°20'29°59'O-35-024
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
41618452156д Рыбицыдеревня