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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Список недоимщиков с. Красного Истобинской волости Нижнедевицкого уезда за 1921-1922 годы. 1921–1922 гг. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р63. Опись 1. Дело 45.
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2036Красное (Краснолипы), с. каз.при Красном Логе.563231616871821Церковь православная.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
841. Красное (Краснолинье), село бывшее государственное, дворов 500, жителей 3844, церковь православная, школа, 4 лавки, ярмарка в Вознесенье и 1-го — 3-го ноября.
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Красное (Краснолипье).2996селоКрасн.6675038
Священника в с. Красном.2997владельческая усадьба—110
Священника в с. Красном.2998владельческая усадьба—18
Диакона в с. Красном.2999владельческая усадьба—15
Псаломщика в с. Красном.3000владельческая усадьба—15
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
7878Краснолипьесело51°12'с.ш.38°46'в.д.M-37-030
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
20645416101с Краснолипьесело