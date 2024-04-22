село Краснолипье, село Краснолипье, Репьёвский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Краснолипье

Репьёвский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Список недоимщиков с. Красного Истобинской волости Нижнедевицкого уезда за 1921-1922 годы. 1921–1922 гг. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р63. Опись 1. Дело 45.

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Нижнедевицкий уезд
2036Красное (Краснолипы), с. каз.при Красном Логе.563231616871821Церковь православная.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Нижнедевицкий уезд, Истобенская волость
841. Красное (Краснолинье), село бывшее государственное, дворов 500, жителей 3844, церковь православная, школа, 4 лавки, ярмарка в Вознесенье и 1-го — 3-го ноября.

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Нижнедевицкий уезд, Истобенская волость
Красное (Краснолипье).2996селоКрасн.6675038
Священника в с. Красном.2997владельческая усадьба110
Священника в с. Красном.2998владельческая усадьба18
Диакона в с. Красном.2999владельческая усадьба15
Псаломщика в с. Красном.3000владельческая усадьба15

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Репьевский район
7878Краснолипьесело51°12'с.ш.38°46'в.д.M-37-030

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Репьёвский муниципальный район, Краснолипьевское сельское поселение
20645416101с Краснолипьесело
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