село Нармушадь, Шиловский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Нармушадь

Шиловский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Касимовский уезд
1404Нармушад, с. каз.при рч. Шимелевке.3622212911917Церковь православная 1. Волостное и сельское правления. Училище.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Касимовский уезд, Ерахтурская волость
544. Нармушад, село бывшее государственное, дворов 322, жителей 2044, церковь православная, школа, воскобойня.

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Касимовский уезд, Ерахтурская волость
Нармушадь село2226на Рязанском тр. при р. Шимелевке446138314672850112363ЕрахтуръЦерк. дер., земск. шк. смеш., каз. вин. лавка, отх. пром. кв. урядн.
Крест. Гурьянова хуторъ2228при с. Нармушади у р. Шемел11112363ЕрахтуръКрупорушка, просорушка, маслобойка, шерстоб. и сукновалка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Шиловский район
882Нармушадьсело54°40'с.ш.41°01'в.д.N-37-059

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Шиловский муниципальный район, Ерахтурское сельское поселение
61658424116с Нармушадьсело

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