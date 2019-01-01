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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1404Нармушад, с. каз.при рч. Шимелевке.3622212911917Церковь православная 1. Волостное и сельское правления. Училище.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
544. Нармушад, село бывшее государственное, дворов 322, жителей 2044, церковь православная, школа, воскобойня.
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Нармушадь село2226на Рязанском тр. при р. Шимелевке446138314672850112363ЕрахтуръЦерк. дер., земск. шк. смеш., каз. вин. лавка, отх. пром. кв. урядн.
Крест. Гурьянова хуторъ2228при с. Нармушади у р. Шемел—1—1112363ЕрахтуръКрупорушка, просорушка, маслобойка, шерстоб. и сукновалка
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
882Нармушадьсело54°40'с.ш.41°01'в.д.N-37-059
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61658424116с Нармушадьсело