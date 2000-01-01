деревня Шевницы, Егорьевский уезд, Рязанская губерния (на 1906) — Familio

Шевницы

Егорьевский уезд, Рязанская губерния (на 1906)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Егорьевский уезд
993Шевницы (Селище), д. каз.при р. Цне.321575265310

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Егорьевский уезд, Куплиямская волость
277. Шевницы, деревня бывшая государственная, при реке Цне, дворов 125, жителей 782

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Егорьевский уезд, Куплиамская волость
Шевпица, Селище тож дер.1048близ р. Цны 206399641740853214Куплиямь

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