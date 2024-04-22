село Чамерово, село Чамерово, Весьегонский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Чамерово

Весьегонский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Об отказе Тверской удельной конторы обменять землю крестьянам с. Чамерова Чамеровской волости Весьегонского уезда на удельную. 1866 г. // Центральный государственный исто Показать все
Выкопировка с плана на участки земли в урочищах Нижний Ручей и Болото в даче села Чамерово Чамеровской волости, отрезанного от крестьян села Чамерово в удельное ведомство Показать все
План урочища Бабкино в даче села Чамерово Чамеровской волости, отрезанного от крестьян д. Чапурки в удельное ведомство. // Центральный государственный исторический архив Показать все
Выкопировка с плана на участки земли в урочище Гари в даче села Чамерово Чамеровской волости, отрезанного от крестьян села Чистые Дубравы в удельное ведомство. // Централ Показать все
Выкопировка с плана на участки земли в урочище Ольховой в даче села Чамерово Чамеровской волости, отрезанного от крестьян села Чистые Дубравы в удельное ведомство. // Цен Показать все
План пустоши Березкиной в даче села Чамерово Чамеровской волости при д. Чурилкова. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 1205. Опись 17 Показать все
План оброчного участка земли в урочище Миняихе в даче села Чамерово Чамеровской волости 5-го округа Московской удельной Конторы. // Центральный государственный историческ Показать все
Выкопировка с плана на урочище «По Черной речке» в даче села Чамерово Чамеровской волости 5-го округа Московской удельной Конторы, отрезанное от крестьян д. д. Дудина и П Показать все
План урочища Березкино в даче села Чамерово Чамеровской волости. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 1205. Опись 17. Дело 1520.
План пустоши Великуши в даче села Чамерово Чамеровской волости. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 1205. Опись 17. Дело 1521.
План оброчных участков земли в урочище «Задний выгон» (Чертовля) в даче села Чамерово Чамеровской волости, отрезанного от д. д. Каменки и Огнишина 5-го округа Московской Показать все
План урочища «Варганов Лог» в даче села Чамерово Чамеровской волости 5-го округа Московской удельной Конторы, отрезанного от крестьян с. Чамерово. // Центральный государс Показать все
План урочищ Выгон, Смородник, Новое болото в даче села Чамерово Чамеровской волости 5-го округа Московской удельной Конторы, отрезанных от крестьян д. д. Сажиха, Савина. Показать все
План урочища Корталево в даче села Чамерово Чамеровской волости 5-го округа Московской удельной Конторы, оставшегося за наделом крестьян. // Центральный государственный и Показать все
План оброчных участков земли в урочище «Мойсеевское» в даче села Чамерово Чамеровской волости 5-го округа Московской удельной Конторы. // Центральный государственный исто Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Весьегонский уезд
2337Чамерово, с. удел.при рч. Сыроветке.315057175199Церковь православная 1. Ярмарка 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тверская губерния, Весьегонский уезд, Чамеровская волость
876. Чамерово, село бывшее государственное, при реке Сыроветке, дворов 71, жителей 284, волостное правление (уездный город в 30 верстах), церковь православная, школа, лав Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Тверская губерния, Весьегонский уезд, Чамеровская волость
село Чамерово

Список населённых мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Весьегонский уезд, Чамеровская волость
58Чамерово103

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Весьегонский район
129846Чамеровосело58°28'37°22'O-37-051

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Весьегонский муниципальный район, Чамеровское сельское поселение
28610431101с Чамеровосело
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