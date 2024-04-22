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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Об отказе Тверской удельной конторы обменять землю крестьянам с. Чамерова Чамеровской волости Весьегонского уезда на удельную. 1866 г. // Центральный государственный исто Показать все
Выкопировка с плана на участки земли в урочищах Нижний Ручей и Болото в даче села Чамерово Чамеровской волости, отрезанного от крестьян села Чамерово в удельное ведомство Показать все
План урочища Бабкино в даче села Чамерово Чамеровской волости, отрезанного от крестьян д. Чапурки в удельное ведомство. // Центральный государственный исторический архив Показать все
Выкопировка с плана на участки земли в урочище Гари в даче села Чамерово Чамеровской волости, отрезанного от крестьян села Чистые Дубравы в удельное ведомство. // Централ Показать все
Выкопировка с плана на участки земли в урочище Ольховой в даче села Чамерово Чамеровской волости, отрезанного от крестьян села Чистые Дубравы в удельное ведомство. // Цен Показать все
План пустоши Березкиной в даче села Чамерово Чамеровской волости при д. Чурилкова. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 1205. Опись 17 Показать все
План оброчного участка земли в урочище Миняихе в даче села Чамерово Чамеровской волости 5-го округа Московской удельной Конторы. // Центральный государственный историческ Показать все
Выкопировка с плана на урочище «По Черной речке» в даче села Чамерово Чамеровской волости 5-го округа Московской удельной Конторы, отрезанное от крестьян д. д. Дудина и П Показать все
План урочища Березкино в даче села Чамерово Чамеровской волости. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 1205. Опись 17. Дело 1520.
План пустоши Великуши в даче села Чамерово Чамеровской волости. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 1205. Опись 17. Дело 1521.
План оброчных участков земли в урочище «Задний выгон» (Чертовля) в даче села Чамерово Чамеровской волости, отрезанного от д. д. Каменки и Огнишина 5-го округа Московской Показать все
План урочища «Варганов Лог» в даче села Чамерово Чамеровской волости 5-го округа Московской удельной Конторы, отрезанного от крестьян с. Чамерово. // Центральный государс Показать все
План урочищ Выгон, Смородник, Новое болото в даче села Чамерово Чамеровской волости 5-го округа Московской удельной Конторы, отрезанных от крестьян д. д. Сажиха, Савина. Показать все
План урочища Корталево в даче села Чамерово Чамеровской волости 5-го округа Московской удельной Конторы, оставшегося за наделом крестьян. // Центральный государственный и Показать все
План оброчных участков земли в урочище «Мойсеевское» в даче села Чамерово Чамеровской волости 5-го округа Московской удельной Конторы. // Центральный государственный исто Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2337Чамерово, с. удел.при рч. Сыроветке.315057175199Церковь православная 1. Ярмарка 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
876. Чамерово, село бывшее государственное, при реке Сыроветке, дворов 71, жителей 284, волостное правление (уездный город в 30 верстах), церковь православная, школа, лав Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Чамерово
Список населённых мест Тверской губернии 1915 года
№Название селенийЧисло дворов% обложения
58Чамерово1031¼
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
129846Чамеровосело58°28'37°22'O-37-051
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
28610431101с Чамеровосело